Son dakika haberi | Giresunspor, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Giresunspor, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor

17.07.2022 14:27
Son dakika haberi | Giresunspor, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor

Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırma amaçlı altyapı çalışmasını hayata geçireceklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırma amaçlı altyapı çalışmasını hayata geçireceklerini söyledi.

Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde futbol altyapısında yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalar yapılacağını belirtti.

Ülke futbolu ve Giresunpor'a yeni oyuncular kazandırabilmek için kolları sıvadıklarını aktaran Karademir, "Günümüz futbolunun geldiği aşamada öz kaynakların değerlendirilmesi amacıyla planlamalarını yapan kulübümüz, çağdaş normlarda hem yerel hem de ulusal kaynakları değerlendirmek için kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirlemiştir. Bu doğrultuda var olan tüm imkanlardan azami ölçüde yararlanarak stratejiler geliştirilmiştir. Yeni ve özgün bir modelle çalışma benimsenip, futbol akademisinin yeni formatı uygulamaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Karademir, 8-20 yaş aralığındaki grupların gelişimine rehberlik edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ilk aşamada kulübümüz bünyesinde 16 antrenör, bir fizyoterapist, bir masör, bir doktor, bir diyetisyen, bir rehberlik ve psikolojik danışman ile 3 diğer görevli personel istihdamı öngörülerek, Giresunspor futbol ekolü oluşturulacak. Bu ekolün A takımla uyumu, genel strateji olarak nihai hedefe konulmuştur."

Basın sözcüsü Karademir, kulübün tesis eksikliğinin giderilmesini için de çalışmaların ivedilikle sürdüğünü vurguladı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Giresunspor, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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