Son dakika haberi: Göztepe ateş hattından çıkamıyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Yukatel Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, tam 59 gündür küme düşme hattından çıkamadı. Son olarak 6'ncı haftada 15'inci sırayı gören Göztepe, ardından aldığı kötü sonuçlar sonrası hep düşme potasında yer aldı. Geride kalan 13 maçta sadece 10 puan toplayabilen Göz-Göz, son 5 yıldaki en kötü Süper Lig dönemini yaşadı. Oynadığı maçlarda sadece Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa randevularını kazanan Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'la berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarını ise kaybederek taraftarını üzdü. Sezona teknik direktör Ünal Karaman'la başlayan Göztepe, deneyimli çalıştırıcı ile 3 maçta 2 puan elde etti. Ardından 4'üncü hafta başı itibarıyla Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu dümene geçiren Göztepe, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde 10 maçta 8 puanı hanesine yazdırabildi. Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe, kritik maçın hazırlıklarına başladı. Göztepe'de Kerim ve Mihojevic'in sakatlıkları sürüyor.