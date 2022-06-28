Son dakika haberi... Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek

28.06.2022 18:51
Son dakika haberi... Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek

Gelen son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Medicana Sivas Hastanesi arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Medicana Sivas Hastanesi arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hastanede gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Medicana Sivas Hastanesi ile 7 yıldır sponsorluk anlaşmasının devam ettiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı teşekkür eden Sarılar, "Sağlık alanında bizi yalnız bırakmayan Medicana ailesine ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt'a, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu'na teşekkür ediyorum. Tüm sağlık ihtiyaçlarımızda kendi evimiz gibi gördüğümüz Medicana Sağlık Grubu ile bu sene de sağlık sponsoru olarak yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Ersan Biçkioğlu ise Sivasspor'a destek verdikleri için çok mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her geçen gün başarılarına yenisini ekleyen ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan bir camianın sağlık sponsorluğunu üstlenmek bize mutluluk ve gurur veriyor. Sivasspor Kulübü güzel işler çıkarıyor, bizler de gururla takımımıza destek oluyoruz. Bu sene UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir sezon bizi bekliyor. Takımımızın yanındayız. Sivas'ın en büyük marka değeri olan Sivasspor'a 2022-2023 sezonunda da başarılar diliyoruz."

YORUMLAR
500
Sivas'ı sağanak vurdu, hayat felç oldu Sivas'ı sağanak vurdu, hayat felç oldu Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı Sivaslı pehlivanlar 4 madalya kazandı
Kaynak: AA

Sivasspor, Sarılar, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:13 Avcılar'da kayalıklar önünde bir kadına ait cansız beden bulundu
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 18:57:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Medicana Hastanesi, Sivasspor'a sağlık sponsorluğunu sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement