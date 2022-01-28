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Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

28.01.2022 12:28

- Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor Milli takım arası nedeniyle Antalya Belek'te kamp yapan Başakşehir, lig hazırlıklarını sürdürüyor.

- Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

ANTALYA - Milli takım arası nedeniyle Antalya Belek'te kamp yapan Başakşehir, lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa giren Medipol Başakşehir, Belek'te konakladığı otelin sahasında basına açık antrenman yaptı. İdmanda yeni transfer Salih Uçan da yer aldı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon, koşu ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takımda tedavisi süren Serdar Gürler takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Sakatlığı süren Mahmut Tekdemir ise antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir'de altyapıdan kampa dahil edilen 6 oyuncu da idmana katıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Antalya kampındaki çalışmalarını bu akşam günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

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Salih Uçan, Başakşehir, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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