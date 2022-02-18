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Son dakika haberi: Mersin'de 20 yaşındaki işitme engelli Edanur'un bıçaklanarak öldürülmesi - Son Dakika

Son dakika haberi: Mersin'de 20 yaşındaki işitme engelli Edanur'un bıçaklanarak öldürülmesi

18.02.2022 17:19
Son dakika haberi: Mersin'de 20 yaşındaki işitme engelli Edanur'un bıçaklanarak öldürülmesi

Son dakika haberlerine göre Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Mersin'in Toroslar ilçesinde, işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki Edanur Esendere'nin ailesine başsağlığı dileyerek, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Mersin'in Toroslar ilçesinde, işitme ve konuşma engelli 20 yaşındaki Edanur Esendere'nin ailesine başsağlığı dileyerek, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Kerim Vural, yayınladığı başsağlığı mesajında, Mersin'de ormanlık alanda cansız bedeni bulunan işitme engelli Edanur Esendere'nin ölümünün kendilerini derinden sarstığını kaydetti.

Vural, "Bu olay işitme engellilerin dünyasına sporla dokunmaya çalışan bizleri, camiamızı derinden üzmüştür. 20 yaşındaki bu genç kızımıza yönelik cinayeti şiddetle kınıyor, faillerin en ağır şekilde ceza alacaklarına dair adaletimize güveniyorum. Edanur kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, 17 Şubat'ta Işıktepe Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin Edanur Esendere'ye ait olduğunu, kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti.

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Spor Federasyonu, Türkiye, Engelli, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Mersin'de 20 yaşındaki işitme engelli Edanur'un bıçaklanarak öldürülmesi - Son Dakika Spor


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