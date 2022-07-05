Son dakika haberi: Milli kick boksçular, Özbekistan'da 12 madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Milli kick boksçular, Özbekistan'da 12 madalya kazandı

05.07.2022 11:12
Son dakika haberi: Milli kick boksçular, Özbekistan'da 12 madalya kazandı

Bir son dakika haberine göre Kick Boks Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen turnuvada 7'si altın toplam 12 madalya elde etti.

Kick Boks Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen turnuvada 7'si altın toplam 12 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyondan 7 altın ve 5 gümüş madalyayla döndü.

Milli sporculardan Selvinaz Cura, Furkan Şahin, Okan Buğra Karaman, Mevlüt Can Güngör, Kevser Ertuğral, Zekiye Yılmaz ve Koray Yağmur sıkletlerinde şampiyon oldu.

Perrun Şahin, Hakan Karagöz, Gaye Nur Yıldırım, Musa Tan ve Derya Kırmızıgül ise ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli takımı ve teknik ekibi tebrik ederek, "Bu turnuva, Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları öncesi iyi bir hazırlık oldu. Milli takımlarımıza İslami Dayanışma Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Kick Boks, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Milli kick boksçular, Özbekistan'da 12 madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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