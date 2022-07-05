Son dakika haberi: Sanayi Yıldızspor iki bek transferi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sanayi Yıldızspor iki bek transferi gerçekleştirdi

05.07.2022 14:40
Son dakika haberi: Sanayi Yıldızspor iki bek transferi gerçekleştirdi

Son dakika gelişmesine göre Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor, Karaköy FK'dan sağ bek oyuncusu Tolga Üten ve geçtiğimiz sezon Aliağa Futbol Kulübü forması giyen sol bek Adnan Demir'i renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor, Karaköy FK'dan sağ bek oyuncusu Tolga Üten ve geçtiğimiz sezon Aliağa Futbol Kulübü forması giyen sol bek Adnan Demir'i renklerine bağladı.

Dış transferde yoğun bir gündem yaşayan kırmızı-siyahlı kulüp, kadrosuna yeni isimleri kazandırmayı sürdürüyor. Yeni transfer Tolga Üten, "Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni sezonda kulübümüzün başarısı için çok fazla mücadele edeceğiz. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yunusemre Belediyespor ve Manisaspor formaları giyen Adnan Demir ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu.

"Transferlerimiz devam edecek"

Öte yandan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, Bölgesel Amatör Ligi'nin zorlu bir serüven olduğunu bildikleri için transferde hassas davrandıklarını ifade etti. Başkan Yıldız, "Önemli isimleri kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadromuzda eksik gördüğümüz yerlere transferlerimiz devam edecek. Tolga Üten ile Adnan Demir takımımıza katkı sağlayacaklar. İki isimde kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Karaköy, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Sanayi Yıldızspor iki bek transferi gerçekleştirdi - Son Dakika

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