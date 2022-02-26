Son dakika haberi... Şehit Demet Sezen Dart Turnuvası Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası sıralama turnuvaları 4. Ayak Bölge Turnuvası 586 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölge Turnuvası Şanlıurfa'da başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ilk gününde 293 sporcu yarıştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen sporcular Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının tesislerinde turnuvalara katıldı. Yıldız Kız erkek, Genç kız erkek ve Büyük kadınlar Büyük Erkekler kategorilerinde toplam 293 sporcu kıyasıya mücadele etti. Şanlıurfa'da 2 gün sürecek olan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 4. Ayak Bölge Turnuvası 586 sporcu katılacak. Turnuvanın ilk gününde Yıldız Kızlar Kategorisinde birinci Merve Gayretli, ikinci Ceylan Özcan, Üçüncülüğü de Ravza Demir ve Hayrünisa Gülonkur kazandı. Yıldız Erkekler Kategorisinde birinci Muhammed Emin Üstün, ikinci Sadun Arda Demirkoç, üçüncülüğü ise Mehmet Öztokmak ve Süleyman Can Durmuş paylaştı. Turnuvada Yıldız Kızlar Kategorisi ile Yıldız Erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Gediz Kalkan, Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 293 sporcunun yarıştığını belirterek burada derece alan sporcuların Bölge ve Ustalar turnuvası sonucunda Milli takım turnuvalarına katılacağını söyledi.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Halil Durmuş ve A Milli Sporcu, Dart Hakemi ve Dart Antrenörü İsmail Demir, Turnuva'nın Şanlıurfa'da yapılmasından memnun olduklarını söyledi. - ŞANLIURFA