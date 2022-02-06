Son dakika haberi: Sinopsporlu futbolcular yaşanan sel felaketini unutturmadı

Sinopspor Futbol Kulübü, Ayancık Belediye Spor karşılaşması öncesi 11 Ağustos'ta Ayancık'ta yaşanan sel felaketini unutmadı.

Sinopsporlu futbolcular, bugün saat 14.00'te Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaştığı Ayancık Belediye Spor karşılaşması öncesi "11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıkarak Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları unutturmadılar. Karşılaşma öncesi açılan pankartla büyük alkış topladı.

Konu ile ilgili Sinopspor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "11 Ağustos'ta Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketini unutmadık, unutturmayacağız" denildi. - SİNOP