SPOR Sivasspor, ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı - Son Dakika
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SPOR Sivasspor, ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı

07.07.2022 20:15

Sivasspor, ilk hazırlık maçını 2-0 kazandıSİVAS, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi Al Shamal'ı 2-0 mağlup etti.

Sivasspor, ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı

SİVAS, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Katar ekibi Al Shamal'ı 2-0 mağlup etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC ile karşı karşıya geldi. Esentepe Otel'in sahasında oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar 2-0 galip ayrıldı.

Sivasspor karşılaşmaya Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Kaan Onaran, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Yunus Emre Konak, Erdoğan Yeşilyurt ve Sinan Kaya 11'iyle başladı. Kırmızı-beyazlıların gollerini 15'inci dakikada penaltıdan Ziya Erdal ve 31'inci dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti. Mücadeleyi asbaşkanlar Faruk Taşseten ile Elahattin Akyüz de takip etti.

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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Sivasspor, ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Sivasspor, ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı - Son Dakika
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