Son dakika haberi! Türkiye'nin en kapsamlı FIFA liginin kazananı Team Demiral oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Türkiye'nin en kapsamlı FIFA liginin kazananı Team Demiral oldu

27.06.2022 13:37
Son dakika haberi! Türkiye'nin en kapsamlı FIFA liginin kazananı Team Demiral oldu

Son dakika haberler: Türkiye'nin en kapsamlı FIFA oyun ligi Be The Champion League'in kazananı Team Demiral oldu.

Türkiye'nin en kapsamlı FIFA oyun ligi Be The Champion League'in kazananı Team Demiral oldu.

Türkiye'nin en iyi profesyonel espor takımları ve oyuncularının katıldığı Be The Champion League'de; FUT Esports, Fenerbahçe Espor, Fastpay Wildcats, IF Parla Esports, Team Demiral, Galatasaray Espor, Supermassive Blaze ve Beşiktaş şampiyonluk kupası için mücadele verdi. 25-26 Haziran'da çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerin yapıldığı organizasyonda kıran kırana geçen maçlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Finalin adı Fastpay Wildcats - Team Demiral oldu

Dev turnuvada final bileti öncesi, Beşiktaş, Suppermassive Blaze, Galatasaray Espor, Fenerbahçe Espor, FUT Esports, IF Parla Esports, Team Demiral ve Fastpay Wilcats adını play-off'lara yazdırdı. Yarı final mücadele eşleşmeleri ise FUT Esports - Fastpay Wildcat, Team Demiral - Parla Esports şeklinde oldu. 3 maçlık seri eşliğinde oynanan ilk yarı final mücadelelerinde rakibi FUT Esports'u 2-1'lik maç serisiyle yenen Fastpay Wildcats final biletini alan ilk takım olurken, Parla Esports'u 2-0'lık maç serisi ile mağlup eden Team Demiral ise final biletini kazanan ikinci takım oldu.

Kupa, 3-1'lik seri sonunda Team Demiral'in oldu

Turnuvanın 5 maçlık seri üzerinden oynan final mücadelesinde ise Team Demiral ve Fastpay Wildcats arasında oynandı. Team Demiral'i finalde 'BJanardaK', Fastpay Wildcats'i ise 'berkjie' yönetti. 5-3, 4-1 ve 5-3'lik maçlar sonunda seriyi 3-1'le tamamlayan Team Demiral, Be The Champion League'nin kazananı oldu. Turnuva sonunda değerlendirmelerde bulunan Marka Uzmanı Ertan Ece, "Güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Burada her gün binlerce kişiye ulaştık. Yeni neslin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlarda yer almak bizim için çok önemli. Turnuvada yer alan tüm takımlarımıza, izleyenlere çok teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Türkiye'nin en kapsamlı FIFA liginin kazananı Team Demiral oldu - Son Dakika

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