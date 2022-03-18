Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

18.03.2022 15:46
Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Gelen son dakika haberine göre Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerin yanı sıra Banaz, Eşme ve Ulubey ilçelerine çeşitli spor tesisleri yapılması için protokol imzalandı.

Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerin yanı sıra Banaz, Eşme ve Ulubey ilçelerine çeşitli spor tesisleri yapılması için protokol imzalandı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in de yer aldığı heyet Ankara'ya giderek Spor Toto Teşkilat Başkanlığında, Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu ile Uşak, ilçe ve köylerine çeşitli spor tesisi yapılması için protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Uşak merkez Susuzören Köyü Halı Sahası, Uşak merkez Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Halı Sahası, Banaz Salonlu Gençlik Merkezi, Ulubey Gençlik Merkezi, Eşme Güreş Antrenman Salonu ve Eşme Tenis Kortu projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. - UŞAK

YORUMLAR
500
Havza Gençlik Merkezinden fotoğraf sergisi Havza Gençlik Merkezinden fotoğraf sergisi Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor Düzce final yolunda emin adımlarla ilerliyor

gençlik, Ulubey, Banaz, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:23 Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek sabit bıraktı
15:14 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı: Tanesi 520 TL'den satılacak!
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Uşak'a yeni spor tesisleri kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement