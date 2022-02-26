Son dakika haberi: Yatabare gol sayısını 8'e yükseltti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yatabare gol sayısını 8'e yükseltti

26.02.2022 21:24
Son dakika haberi: Yatabare gol sayısını 8'e yükseltti

Gelen son dakika haberlerine göre Sivasspor'un 36 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezonki gol sayını 8'e çıkarttı.

Sivasspor'un 36 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezonki gol sayını 8'e çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Maçın 26. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı ve golü ailesine armağan etti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupasında 31 maça çıkan Yatabare, 17 kez de ilk 11'de görev aldı. Yatabare, bin 652 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Son dakika haberi: Yatabare gol sayısını 8'e yükseltti
Son dakika haberi: Yatabare gol sayısını 8'e yükseltti

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Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonu) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonu)

Spor Toto Süper Lig, Mustapha Yatabare, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Yatabare gol sayısını 8'e yükseltti - Son Dakika


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