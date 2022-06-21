Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü

Romanya'da düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Romanya'nın Craiova kentinde iki gün süren 22'nci Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılan Türkiye Atletizm Milli Takımı, 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk defa böyle büyük bir başarıya imza atan kafile otobüs yolculuğu ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, Romanya'da düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'ndan 22 madalya ile döndüklerini belirterek, "Bunun 6'sı altın, 6'sı gümüş, 12'si bronz madalya. Kafilemiz biraz kalabalıktı. Balkanlarda zaten söz sahibiyiz. Bunu bir kere daha ispatlamış olduk" dedi."HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'Atletizm Milli Takımı'nın hedefinin dünya şampiyonası olduğunu belirten Alpkılıç, "Hedefimiz Temmuz ayında Amerika'daki dünya şampiyonasına katılıp orada başarı elde etmek. Onun öncesinde de Akdeniz Oyunları var. Ondan sonrada İslam Oyunları var. Bu yıl bayağı yoğun bir yıl olacak. Bu şampiyona sporcularımız için iyi bir motivasyon oldu" diye konuştu.Şampiyonada 3 bin metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramazan Barbaros ise, "Balkan Şampiyonası'nda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak bize onur ve gurur verdi. Onun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Şampiyonada 100 metrede altın madalya kazanan Kayahan Özer de, "İlk hedefimiz 10 gün sonra gerçekleşecek olan Akdeniz Oyunları. İnşallah orada da altın madalya kazanacağım. Dünya şampiyonası ve diğer şampiyonalarda da, Balkan Şampiyonası'nda olduğu gibi, Türk bayrağını göndere çektireceğiz" şeklinde konuştu.