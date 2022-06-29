Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı

29.06.2022 12:14
Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı

Son dakika haberlerine göre Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 2 organizasyonda 17 madalya kazanmayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen 2 organizasyonda 17 madalya kazanmayı başardı.

Kulübün güreşçileri Kütahya'da düzenlenen 661. Domaniç Yağlı Güreşleri'nde 7 madalya kazanırken, Bursa'da gerçekleştirilen Bursa Dadaşlar 1. Geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 10 madalyayla tamamladı. 26 Haziran 2022 tarihinde Kütahya'da gerçekleştirilen 661. Domaniç Yağlı Güreşleri'nde Muhammed Öztürk tozkoparanda, Uğurcan Humar Ayak boyunda, Mehmet Hüseyin Altunakar ayak boyunda, Aslan Öztürk deste küçük boyda, Alperen Atar deste büyük boyda birinci olurken, Yunus Emre Bedirsoy teşvik 2 boyunda ve İsa Çetin ise tozkoparan boyunda üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü organizasyonu 7 madalyayla kapattı. Yine 26 Haziran'da düzenlenen Bursa Dadaşlar 1. Karakucak Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Emre Şahin büyükler 50 kiloda, Furkan Doğan büyükler 75 kiloda, Hasan Emin Gürbüz büyükler 90 kiloda, Mustafa Çelik de miniklerde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un diğer sporcularından Ali Zor'un büyükler 70 kiloda, Fatih Yıldırım'ın büyükler 75 kiloda, Bilal Hatipoğlu'nun büyükler 90 kiloda, Halis Afrailon'un minikler 53 kiloda ve İlhan Öztürk'ün minklerde ikinci olduğu organizasyonda Mevlütcan Yazıcıoğlu ise büyükler 60 kiloda üçüncü olmayı başardı. - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika: Motosiklet sürücüsü ölümden döndü Son dakika: Motosiklet sürücüsü ölümden döndü Emekli müteahhit 25 yıldır Kütahya'nın çeşmelerinin tamir ve bakımını yapıyor Emekli müteahhit 25 yıldır Kütahya'nın çeşmelerinin tamir ve bakımını yapıyor
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kütahya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:22:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 17 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement