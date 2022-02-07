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Son dakika haberleri: Büyükşehir'den Karamürsel'e sentetik buz pisti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Büyükşehir'den Karamürsel'e sentetik buz pisti

07.02.2022 11:27
Son dakika haberleri: Büyükşehir'den Karamürsel'e sentetik buz pisti

Son dakika haberleri... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'de yapılan ve içerisinde sentetik buz pisti de bulunan parkın inşaatı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'de yapılan ve içerisinde sentetik buz pisti de bulunan parkın inşaatı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlerin yararlanabileceği bir yatırımı daha hayata geçirdi. Birçok oyun alanı ile diğer pek çok imkanın bulunduğu, ayrıca içerisinde Kocaeli'nin ilk ve tek sentetik buz pistini barındıran park, Karamürsel ilçesinde tamamlandı. Modern sentetik buz pisti, yakın zamanda çocuk ve gençlere hizmet vermeye başlayacak. Buz pistinin büyüklüğü ise 375 metrekare olacak. Kullanıma açıldığında çocukların ve gençlerin çok hoşuna gidecek modern sentetik buz pistinin çevre ilçelerden de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca alana, 840 metrekare büyüklüğünde kaykay pisti yapılacak.

Macera parkuru ve engelli çocuk oyun grubu

145 metrekarelik engelli çocuk oyun grubunun içerisinde bulunduğu parkta büfe, 440 metrekare macera parkuru, 220 metrekare baskı beton yol, 200 metre çevre korkuluğu, 10 adet piknik masası imalatı, bir adet dörtlü çeşme ve 4 bin metrekare peyzaj düzenlemesi tamamlandı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Büyükşehir'den Karamürsel'e sentetik buz pisti
Son dakika haberleri: Büyükşehir'den Karamürsel'e sentetik buz pisti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel, oyunlar, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Büyükşehir'den Karamürsel'e sentetik buz pisti - Son Dakika Spor


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