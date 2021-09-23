- Çan Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerini Fatih Atlı kazandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinin kurtuluşunun 99. yıl dönümü için düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı.

Çan Hacılar altı mevkiinde Çan Belediyesi güreş sahasında yapılan müsabakalarda değişik boylarda 500'e yakın pehlivan katıldı. Başpehlivanlık müsabakasında İsmail Balaban'ı yenen Fatih Atlı başpehlivan olurken, üçüncülüğü Ertuğrul Dağdeviren ve İsmail koç paylaştılar. Beş yıldır Çan güreş ağalığını yürüten Yakup Köse de ağalık arttırmasında ağalıktan çekilirken, 100 bin TL'ye Çan güreş ağalığını iş insanı Nazmi Çakır aldı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "23 Eylül Çan'ın Kurtuluş günü sebebiyle düzenlediğimiz yağlı pehlivan güreşlerine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çan er meydanında adeta tarihi Kırkpınar tadında güreşler izledik. Tüm güreşçilerimize teşekkür ediyor ve başpehlivanımız Fatih Atlı'yı tebrik ederim. Ayrıca yeni güreş ağamız Nazmi Çakır'a hayırlı olsun" dedi.

Güreşlere CHP Çanakkale Milletvekili Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.