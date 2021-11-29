Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar