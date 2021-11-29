Üye Girişi
Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

29.11.2021 08:41
Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

Son dakika haberler: CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.

CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 8.haftasında oynadığı müsabakada Vakıfbank'ı yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Zafer Özmen xx, Cihan Demir xx

CeraStlyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xxx, Açelya Ozman xxx, Ezgi Sultan Sert xxx, Mervenur Oktay xxx, Leyva Leslie xxx, Ünzilenur Cansız xxx, Ceren Çınar xxx, Melis Ece Yurtsever xxx, Zehra Coşkunsu xxx

Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu x, Melisa Bükmen x, Berka Özden x, İrem Güneş x, Özlem Şahin x, Ilgaz Özalp x, Tuanna Malli x, Nisan Eroğuz x, Duru Gökçen x, Aysu Elveren x, Lisa Safronova x, Selin Adali x

Setler:

1.Set: 25-23

2.Set: 25-22

3.Set: 16-25

4.Set: 25-17 - KAYSERİ

Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

Vakıflar Bankası, Sigorta, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız 09:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti 08:00 Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı 07:52 Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda 07:20 Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 23:14 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak 22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak

Son Dakika Haberleri
09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı
09:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız
09:30 İstanbul'da trafiğin kilit olduğu noktalar
09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
09:08 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız!
09:05 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar
08:57 Bülent Arınç: Önümü göremiyorum, ufkum daraldı!
08:56 Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor
08:52 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Kasım altın fiyatları
08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın! DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın!         
07:57
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Hamas, İngiltere'ye dava açıyor! Terör listesine alınmıştı Hamas, İngiltere'ye dava açıyor! Terör listesine alınmıştı         
04:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuk için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 09:46:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement