Son dakika haberleri... Elazığ amatöründen ampute millilere selam - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Elazığ amatöründen ampute millilere selam

18.10.2022 11:45
Son dakika haberleri... Elazığ amatöründen ampute millilere selam

Son dakika haber: Elazığ 1. Amatör Küme ekibi Sanayi Sitespor, Baskil Şafakspor maçı öncesi dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na selam gönderdi.

Elazığ 1. Amatör Küme ekibi Sanayi Sitespor, Baskil Şafakspor maçı öncesi dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na selam gönderdi.

Elazığ 1. Amatör Küme 2. haftasında Sanayi Sitespor, Baskil Şafakspor'u 10-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maçtan önce saha ortasında toplanan futbolcular, tek ayaklarını havaya kaldırarak dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na selam gönderdi. Kulüp 2. Başkanı Mehmet Ormanoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ampute milli takımımızla her zaman gurur duyuyoruz. Biz de kendimizce böyle bir fotoğraf çekilerek milli takımımızın yanında olmak istedik. Elazığ'dan kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz kendilerine" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Elazığ amatöründen ampute millilere selam - Son Dakika

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