Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre iki futbolcu için Ülker Stadı 'nda imza törenleri düzenlendi. 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törenlere yönetici Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kaleciler Zuhal Ezer ile Zeynep Akdeniz 'i transfer etti.

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var