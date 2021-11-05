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Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer

05.11.2021 18:19
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer

Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kaleciler Zuhal Ezer ile Zeynep Akdeniz'i transfer etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kaleciler Zuhal Ezer ile Zeynep Akdeniz'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre iki futbolcu için Ülker Stadı'nda imza törenleri düzenlendi. 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törenlere yönetici Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Açıklamalarda, futbolcular için hoş geldin mesajı yer alarak, sarı-lacivertli formayla başarı dileklerinde bulunuldu.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda transfer - Son Dakika Spor


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