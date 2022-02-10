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Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak

10.02.2022 09:50
Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta erteleme maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta erteleme maçında yarın Rusya temsilcisi Dinamo-Ak Bars Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

Saint- Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği D Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe Opet, lider durumda bulunuyor. Üç galibiyet ve bir yenilgi yaşayan Dinamo-Ak Bars Kazan ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk hafta maçını Fenerbahçe Opet, 3-2 kazanmıştı.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo-Ak Bars Kazan'a konuk olacak - Son Dakika
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