Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Spor Toto 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, A takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk, öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza Ümraniyespor'da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.