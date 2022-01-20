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Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi

20.01.2022 12:47
Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi

Son dakika haberi: Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Kız Hentbol Takımı, grup müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Kız Hentbol Takımı, grup müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Hentbol Genç Kızlar Grup müsabakaları, 16-19 Ocak'ta Adana'da düzenlendi. Grup müsabakalarında Kayseri'yi Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil etti. Beden Eğitimi Öğretmenleri Eyüp Akbaş ve İlhan Mavitaş gözetiminde müsabakalara çıkan Spor Lisesi öğrencileri, tüm müsabakaları kazandı ve adını Türkiye Yarı finallerine yazdırdı.

Kayseri ekibinin grup maçlarında aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

1.Gün FMG Spor Lisesi 22-6 Kahramanmaraş

2.Gün FMG Spor Lisesi 24-10 Niğde

3.Gün FMG Spor Lisesi 22-13 Mersin

Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, grup müsabakalarında aldığı derecenin ardından 24-27 Şubat'ta yapılacak olan yarı finallere katılma hakkı elde etti. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi

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Hentbol, Türkiye, Kayseri, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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