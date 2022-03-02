Son dakika haberleri | Galatasaray Adası ile ilgili karar açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Galatasaray Adası ile ilgili karar açıklandı

02.03.2022 09:20
Son dakika haberleri | Galatasaray Adası ile ilgili karar açıklandı

Son dakika haberlerine göre Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."


- İstanbul
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Galatasaray: 'Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı... Son dakika haberleri... Galatasaray: 'Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı...

Galatasaray Adası, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Galatasaray Adası ile ilgili karar açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:19 Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı
08:05 Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi
07:58 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 il için turuncu, 29 il için sarı uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 09:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Galatasaray Adası ile ilgili karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement