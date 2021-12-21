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Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ - Son Dakika

Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

21.12.2021 20:01

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından Edin Visca'ya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğunu açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından Edin Visca'ya Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler olduğunu açıkladı.

Medipol Başakşehir'in GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Bir maçı daha geçtik, her maç zor. Giresunspor da çok başarılı bir süreç yaşıyor. Lige bu sene çıkmalarına karşın iyi bir performans sergilediler. İlk yılları olmalarına karşın performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan bakarsak başta Emre hoca olmak üzere tüm futbolcuları tebrik ederim. Önemli bir maç, her maç zor. Her maç ayrı bir atmosfer ama gerçekten iyi oynayıp iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. İnşallah cumartesi günü oynayacağımız maçı da geçip devre arasına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ile ilgili çıkan transfer haberlerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Visca bugün 1 gol attı, 1 asist yaptı. Türkiye'ye gelen yabancılar içinde rekora doğru koşuyor. Özellikle asist konusunda Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak gibi. Bu hafta maçımız var. Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye'den ve Avrupa'dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den takımlar istedi kendisini. Geçen yıl da istediler, önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. Bir maçımız daha var. Türkiye'den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var. Sadece Visca değil birkaç oyuncumuza teklifler var."

Gümüşdağ, "Kadroya takviye yapacak mısınız?" sorusunu ise, "Bu haftayı hayırlısıyla bitirelim, hocanın raporuna bakalım ve hangi bölgeye ne ihtiyaç var? Yeni transfere ihtiyaç var mı? Vereceğimiz oyuncular var mı? Bunların hepsine hocanın raporu doğrultusunda yönetim kurulu olarak karar veririz. Futbolcumuz için de kulüp için de en doğru kararı alırız." şeklinde yanıtladı.

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yarışı hakkında da "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Biz hep zirveyi kovalayan bir takım olduk. Sekiz yıldır Başakşehir'in başka bir ezberi yok. Şampiyonluk yaşamış bir takımız ve hep yarışın içinde olup zirveyi zorlayan takım olacağız." açıklamasında bulundu.

Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

Göksel Gümüşdağ, Giresunspor, Başakşehir, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ - Son Dakika Spor


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