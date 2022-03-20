Son dakika haberleri! Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu - Son Dakika

"Hatayspor olarak önümüzdeki yılların planlamasını da yapıyoruz"

"Kulüplerimiz hatalarını kabul etmeli"

Portekiz karşısında şansımızın olduğunu düşünüyorum""Arda ile ilgili sürecin doğru yönetildiğini söyleyebilirim"

İSTANBUL, - Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "MHK bence yanlış bir zamanlamaya imza attı. Açıkçası bu operasyon yazın yapılsa daha iyi olurdu" dedi.Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, D-Smart'ın sevilen programı Futbol Smart'a konuk oldu. Lütfü Savaş; yayın ihalesinden, çok konuşulan hakem operasyonuna kadar önemli açıklamalar yaptı. Yayın ihalesi süreciyle ilgili konuşan Savaş, "Yayın ihalesi süreci bir hayli uzadı. Şu an mevcut yayıncı kuruluş geri adım atmış gibi görünüyor. TRT de yine geriye çekilmiş gibi görünüyor ama zamanında maçları ben TRT'de izlerdim. Yine TRT'nin maçları almasını isterim. Bu durumun kulüpler için de daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu."MHK'NIN HAKEM OPERASYONUNU YAZIN YAPMASI DAHA DOĞRU OLURDU""MHK bence yanlış bir zamanlamaya imza attı" diyen Lütfü Savaş, "Açıkçası bu operasyon yazın yapılsa daha iyi olurdu. Geçtiğimiz günlerde tesadüfen şu an aktif olarak hakemlik kariyerine devam eden bir arkadaşımızla sohbet etme şansım oldu. Mevcut hakemler de durumdan memnun değiller. Bu operasyon bu yıl sonunda yapılsaydı daha doğru olurdu" açıklamasında bulundu."HATAYSPOR OLARAK ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN PLANLAMASINI DA YAPIYORUZ"Savaş, yayın ihalesinde sıkıntılar deneniyle tüm kulüpler gibi kendilerinin de gelirlerinin düşeceğini söyleyerek, "Biz bu durumu da hesap ederek planlama yapıyoruz. Önümüzdeki yılın değil sadece, birkaç yılın planlamasını yapıyoruz. Bu konuda doğru ve sağlıklı adımlar attığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı."KULÜPLERİMİZ HATALARINI KABUL ETMELİ""Avrupa kupalarına katılımlarda önümüzdeki yıllarda zorluk yaşayacağız gibi görünüyor" diyen Savaş, "O yüzden bugünden başlayıp kulüplerimiz şimdiye dek hata yaptığını kabul etmeli ve uzun vadeli adım atmalılar. Daha fazla zaman kaybedemeyiz. Yoksa önümüzdeki yıllarda bugünleri de ararız" şeklinde konuştu."PORTEKİZ KARŞISINDA ŞANSIMIZIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"A Milli Takım'ın Portekiz karşılaşmasını da değerlendiren Savaş, "Milli takımımızın Portekiz'den çok da aşağı kalır yönü olduğunu düşünmüyorum. Kadro kalitemiz bence Portekiz'le baş edecek düzeyde. Zorlu bir deplasmanda oynayacağız ama ben şansımızın olduğunu düşünüyorum" dedi."ARDA İLE İLGİLİ SÜRECİN DOĞRU YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında da konuşan Lütfü Savaş, "Arda Güler tabii ki çok değerli bir oyuncu. Tüm kamuoyu onu elbet daha fazla sahada görmek istiyor. Lakin Fenerbahçe Kulübü'nün ve teknik heyetinin doğru bir planlaması olduğunu düşünüyorum. Arda yıllar içerisinde daha iyi bir noktaya gelecektir ama onu şu an çok yıpratmamalıyız. Arda ile ilgili sürecin doğru yönetildiğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.