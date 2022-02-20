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Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi

20.02.2022 17:09
Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi

Son dakika haberi: Muğla 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Marmaris Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiye Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Muğla 1. Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Marmaris Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiye Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Muğla Birinci Amatör Küme C Grubu'nda Fethiye Yeşil Üzümlüspor'un ardından 2'nci sırada yer alan Fethiye Karaçulhaspor, Süper Amatör Lig'e yükselmek için play-off ilk maçında Gündoğanspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Galibiyetin ardından son olarak Köyceğiz Stadında Karaçulhaspor Marmaris Belediyespor'u ağırladı. Maçı Karaçulhaspor son dakikada atılan golle müsabakayı 1-0 kazandı. Muğla 1. Amatör Küme Play-Off müsabakaları sonucunda Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi
Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Karaçulhaspor, Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika Spor


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