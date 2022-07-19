Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti

19.07.2022 12:29
Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti

Son dakika haber... Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Yaren Berfe Göker ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i renklerine bağladı. Göker'e hoş geldin diyor, şampiyon şehir Kastamonu formasıyla nice başarılara ortak olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti - Son Dakika

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