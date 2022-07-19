Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Yaren Berfe Göker ile gelecek sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyespor, milli kaleci Yaren Berfe Göker'i transfer etti - Son Dakika

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