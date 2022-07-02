Cezayir 'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi halter 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek, 184 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri | Milli halterci Muhammed Furkan Özbek gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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