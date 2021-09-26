Son dakika haberleri... Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Sofya Açık elemelerinde rakibi Daniel Elahi Galan'ı 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Altuğ, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı, dünya 108 numarası Daniel Elahi Galan ile karşılaştı.

Final setinde 5-2 geriye düştüğü karşılaşmada Galan'ı 7-6, 4-6, 7-5 yenerek final turuna yükselen Altuğ'un ana tablo yolunda son rakibi Egor Gerasimov oldu.