Son dakika haberleri! Mircea Lucescu: Kazandıkları için Fenerbahçe'yi tebrik ederiz

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu , "Bir forvet oyuncumuzu defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden zaten çok zor koşullarda oynadık. Maçı kazandığı için Fenerbahçe 'yi tebrik ediyoruz. Ancak Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi kutlayan Lucescu, "İki tane oyuncum zaten maç içinde sakatlandı. Bir tanesi hastanede. Kalecimiz de sakatlandı. Bir forvet oyuncumuzu defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden zaten çok zor koşullarda oynadık. Maçı kazandığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Ancak Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok agresif bir maçtı" ifadelerini kullandı."OYUNCULARIM HASTANELİK OLDU"

Basın mensuplarından soru almadan toplantıyı bitiren Lucescu, basın toplantısı odasından çıkarken kapıda serzenişte bulundu. Karşılaşmada çok faul olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok faul oldu. Benim oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Beni biraz anlayın" diye konuştu.

- İstanbul