Son dakika haberleri... Pursaklar Belediyesi, spor yatırımların meyvesini almaya devam ediyor

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularından Sıla Şanay, Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nda 40 kilogram sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Spora ve sporcuların gelişimine önem veren ve bu doğrultularda ilçeye yeni spor kompleksleri kazandıran Pursaklar Belediyesi, alt yapıya yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya devam ediyor. Türkiye Halter Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Sıla Şanay kadınlar 40 kilogram sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

"Sporcularımız, ilçemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor"

Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için ellerinden geleni çabayı gösterdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Sporcularımız, ilçemizi başarıyla temsil etmeleri bizlere büyük gurur yaşatıyor. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcumuz Sıla Şanay, kadınlar 40 kilogram sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu. Genç kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA