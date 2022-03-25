Son dakika: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Son dakika: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

25.03.2022 20:59
Son dakika: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası

Son dakika haberler... Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, Gülşen Delen, Şeymanur Koca ve Elif Duygu Eren Kotoş, finale kalamadı.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, Gülşen Delen, Şeymanur Koca ve Elif Duygu Eren Kotoş, finale kalamadı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Norveç'in Hamar kentindeki organizasyonda, 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisi sıralama müsabakasında yarışan Gülşen Delen 621,7 puanla 55'inci, Şeymanur Koca 620,7 puanla 58'inci, Elif Duygu Eren Kotoş ise 617,6 puanla 67'inci oldu.

10 metre havalı tüfek erkekler kategorisinde Ömer Akgün 624 puanla 27'inci, Yusuf Karabina 623,3 puanla 29'uncu, Mert Nalbant 623,3 puanla 30'uncu, Ahmet Bayrak 621 puanla 45'inci sırada yer aldı.

Şampiyonayı, 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ise 571 puanla 12'inci, Elif Beyza Aşık 568 puanla 23'üncü, Seher Tokmak 563 puanla 36'ıncı ve Esra Bozabalı 561 puanla 41'inci sırada tamamladı.

10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Yusuf Dikeç 577 puanla 13'üncü, İsmail Keleş 575 puanla 19'uncu, Buğra Tavşan 574 puanla 22'inci ve Serdar Demirel 573 puanla 25'inci sırada yer aldı.

Şampiyonada yarın havalı tüfek ve havalı tabanca karışık takım müsabakaları olacak

Organizasyon 28 Mart Pazartesi günü sona erecek.

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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda genç sporculardan önemli başarı Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda genç sporculardan önemli başarı

Avrupa Şampiyonası, Milli Sporcu, Atıcılık, Gülşen, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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