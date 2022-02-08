Son Dakika: Kadıköy'de büyük mağlubiyet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a elendi

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa biletini cebine koymak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının tamamında 10 kişi mücadele eden rakibine 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

90+3. DAKİKADA RAMAZAN CİVELEK TURU GETİRDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da net gol fırsatları üretmekte zorlanırken, Kayserispor'da 45+3. dakikada Uğur Demirok kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan rakibi karşısında skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup oldu ve Kayserispor çeyrek finale yükseldi.