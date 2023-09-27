Son Dakika: Kartal kabusu yaşadı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Kartal kabusu yaşadı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

Son Güncelleme: 27.09.2023 22:19

Son dakika: Süper Lig'in 3. haftasındaki ertelenen maçta Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf 4-2'lik skorla Adana Demirspor oldu.

Trendyol Süper Lig'in ertelenen mücadelesinde Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırladı. Gol yağmurunun olduğu mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

BELHAN'DA PERDEYİ AÇTI

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekipte takımın yıldızı Belhan'da henüz 7. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

NIANG'DAN KALEYE FÜZE

Yediği golün şokunu atlatamayan Şenol Güneş'in öğrencileri 17. dakikada bir kez daha kabusu yaşadı. Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

MERT GÜNOK SAKATLANDI

Karşılaşmanın 28. dakikasında sakatlık yaşayan milli eldiven oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Mert yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

BELHANDA HASTANEYE KALDIRILDI

Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Beşiktaş maçında oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

EMRE AKBABA SAHNEDE

Oyunu domine eden ev sahibi ekipte 60. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası altı pasta boş kalan Emre Akbaba topu ağlara yolladı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

YUSUF ERDOĞAN'DAN ŞAHANE GOL

Baskısını arttıran ev sahibi ekibin 4. golünü 75. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

ABOUBAKAR BOŞ GEÇMEDİ

4-0 geriye düşen konuk ekipte 79'da kaleci Vedat'ın hatasında topu kazanan Abouba kar dar açıdan topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı 3'e indirdi.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti

RASHICA ATTI AMA YETMEDİ

Beşiktaş, 89. dakikada farkı ikiye indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Milot Rashica, sert şutunda kaleci Vedat'ı mağlup etti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.

Son Dakika: Kara Kartal neye uğradığını şaşırdı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Kartal kabusu yaşadı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kartal kabusu yaşadı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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