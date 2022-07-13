Son dakika... Karşıyaka transferde frene bastı - Son Dakika
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Son dakika... Karşıyaka transferde frene bastı

13.07.2022 12:46
Son dakika... Karşıyaka transferde frene bastı

Son dakika habere göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde beklemeye geçti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka, dış transferde beklemeye geçti. İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan sol kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan sol bek Polat Abay ve Bayburt İl Özel İdare'den orta saha oyuncusu Onur Kolay'la sözleşme imzalayan yeşil-kırmızılılar, takviye çalışmalarına ara verdi. Bugün öğleden sonra KSK Fan Zone'da yapılacak yemeğin ardından akşam Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ilk antrenmanını kalabalık bir kadroyla yapacak Karşıyaka, kamp çalışmalarının ardandan gerçek kadrosunu şekillendirecek.

İzmir'de yapılacak ilk etap antrenmanlarının ardından Bolu'da çalışmalarını sürdürecek yeşil-kırmızlılar yaklaşık 30 kişilik kadrosunda eleme yaparak oyuncu sayısını 25'e indirecek. Teknik heyetin raporuyla önemli takviyeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı, "Gerekli yerlere müdahale ettik, artık rötuşlar kaldı. Ligin başlamasına önümüzde 2 ay kadar süre var. Şu an için gündemimizde başka transfer yok. Bu süreçte teknik ekibimizin gerekli görmesi halinde yeni takviyeler yapabiliriz. Oyuncularımıza ödemeleri yaptık, huzur içinde çalışmalara başlayacağız" dedi.


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Karşıyaka, Kerem için pazarlıkta Karşıyaka, Kerem için pazarlıkta Karşıyaka'da Taha belirsiz Karşıyaka'da Taha belirsiz
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Altınordu, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika... Karşıyaka transferde frene bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Karşıyaka transferde frene bastı - Son Dakika
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