Üye Girişi
Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız" - Son Dakika

Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız"

11.02.2022 15:57

- Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız" Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, iki yıl boyunca kupada yarı final ve finalde elendiklerini hatırlatarak, Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

- Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız"

İSTANBUL - Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, iki yıl boyunca kupada yarı final ve finalde elendiklerini hatırlatarak, Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Alanyaspor'da Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor olarak her şeye hazırlıklı olduklarını aktaran Yüksel, "Buraya kadar gelen takımların hepsi belli başarıyı yakalamış takımlar. Biz önümüze bakacağız. İnşallah Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız. İki yıl boyunca yarı final ve finalde elendik. İnşallah bu kez öyle olmayacak, sonuca gideceğiz. Diğer takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Nazmi Yüksel: Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız
Nazmi Yüksel: Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız
Nazmi Yüksel: Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız

YORUMLAR
500

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nazmi Yüksel: 'Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:39:52. #1.12#
SON DAKİKA: Nazmi Yüksel: "Alanyaspor'u gerekli yerlere taşıyacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement