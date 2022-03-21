Son Dakika | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı

21.03.2022 15:29
Son Dakika | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı

Son dakika haberlerine göre Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapıldı.

Türkiye Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 6 ilden 24 kulüp ve 152 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyonda, Bakırköy Ata Spor Kulübünden milli sporcu Derin Toparlak 400 metre yarışında 3.02.27 ve 800 metre yarışında da 6.26.78'lik derecesiyle iki yeni Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Oğuz Aydın, federasyon, sualtı sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Yarışlarda dereceye giren sporcuları tebrik eden Aydın, "Hedefimiz faaliyetleri ve lisanslı sporcu sayını her geçen gün artırmak. Bu noktada tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi Bedensel Engelliler Halter şampiyonası sona erdi Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli, Türkiye, Gebze, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:46:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası Gebze'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement