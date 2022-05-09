Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı - Son Dakika
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Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı

09.05.2022 17:51
Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı

Son dakika haber... Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) B Grubunda evinde Atletik Sportif'i ağırlayan Altınova Belediyespor rakibini 73-67'lik skorla yenerek averajla ikinci sıraya yerleşti.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) B Grubunda evinde Atletik Sportif'i ağırlayan Altınova Belediyespor rakibini 73-67'lik skorla yenerek averajla ikinci sıraya yerleşti.

90. Yıl Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başlayarak ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Altınova Belediyespor yetenekli uzunu Gence Sarp Göbeloğlu'ndan gelen üç sayılık basketlerle rakibinin direncini kırarken devreye 43-40 önde girdi. Üçüncü çeyreğe Altınova'nın hızlı hücumları damga vurdu. Adeta rakibine pota altını karartan Sarı Yeşilliler final periyoduna 63-51'lik üstünlükle girdi.

Altınova'da 18 sayı atan Gence Sarp Göbeloğlu maçın en skorer ismi olurken ona 11'er sayıyla Yüksel Bahadır Kalay, Berkay Erdem Akay ve 10 sayıyla Melih Can Güven eşlik ederek galibiyette önemli rol oynadı. - YALOVA

Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı
Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı
Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı

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basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Potada kazanan Altınova üst tura göz kırptı - Son Dakika
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