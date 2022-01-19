Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi

Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu.
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına hava durumuna göre TFF karar verecek.
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