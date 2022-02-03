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Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu - Son Dakika

Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu

03.02.2022 23:27

Son dakika: Galatasaray, Fiorentina'dan orta saha Erick Pulgar'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı." ifadelerine yer verildi. Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo'ya benzetilen 28 yaşındaki futbolcu, ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna katan Galatasaray, Fiorentina'dan Şilili orta saha Erick Pulgar'ı da renklerine bağladı. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı terletecek. Sarı-kırmızılılar, Pulgar'ı UEFA listesine de eklerken, Şilili futbolcu Avrupa Ligi son 16 turunda forma giyebilecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin batı kıyı kentlerinde Antofagasta'da dünyaya gelen Pulgar, doğduğu kentte futbol hayatına başladı. Antofagasta altyapısından 2013 yılında A takıma yükselen orta saha-ön libero oyuncusu, bir sonraki sene CD Universidad Católica'ya transfer oldu.

Son Dakika: Galatasaray'a yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu

ŞİLİ MİLLİ TAKIMI'NDA 37 MAÇA ÇIKTI

Burada ortaya koyduğu performansla Şili A Milli Takımı'na yükseldi ve ilk maçına 28 Ocak 2015 tarihinde ABD'ye karşı oynanan hazırlık maçında çıktı. Şili'nin 2016'da Arjantin'e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadrodaydı. Şili A Milli Takımı'nda 37 maçta 4 gollük istatistiği bulunuyor.

Son Dakika: Galatasaray'a yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu

FIORENTINA'YA 12.3 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLDU

2015-16 yaz transferi sezonunda Bologna'ya transfer olarak kariyerinde farklı bir sayfa açan Pulgar, burada geçirdiği başarılı üç sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina'nın yolunu tuttu. İtalyan kulüplerinde 188 maça çıkarak 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra hava toplarında fark yaratan Şilili ön libero, duran top kullanma yeteneğiyle de fark yaratıyor.

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Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Milli, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu - Son Dakika
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