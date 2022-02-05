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Son dakika haberi! Erdinç Sözer: "Bizim hedefimiz her zaman kazanmak" - Son Dakika

Son dakika haberi! Erdinç Sözer: "Bizim hedefimiz her zaman kazanmak"

05.02.2022 21:37

Son dakika haberler... - Erdinç Sözer: "Bizim hedefimiz her zaman kazanmak" Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, takımın oturması için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederken, hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu söyledi.

- Erdinç Sözer: "Bizim hedefimiz her zaman kazanmak"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, takımın oturması için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederken, hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, bekledikleri bir maç olduklarını ifade ederek, "Mücadeleli, hızlı bir maç oldu. Fenerbahçe kalite olarak çok kuvvetli bir takım. Biz kendi takımımızla çalıştık ve çok sevindik. Fenerbahçe'yi yendik diye değil, yeni yıla çok hedefli başladık, son 2 maçı kazanamadık. Bu maç bizim için çok değerliydi. O adımı gelecek haftalarda atmak istedik. Her zaman galibiyet için oynuyoruz. Kendi oynadığımız pas oyun sistemini her zaman oynuyoruz. Takımımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Biz hocamızla beraber oyun sistemi kurmak istiyoruz. Felsefemiz pas oyunu. Pas oyununu tek topla değil, savunmamızda var. Bu takımın oturması için bir zaman var. Bizim hedefimiz her zaman kazanmak. Bunu oyunda gösterdik. Takımımız her zaman isteklerimizi sahada gösteriyor. Aleksic 13 km koşmuş. Çok çalışıyoruz bunlara. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Takıma her zaman güvenimiz çok yüksek. Bu maçı kazanıp, bu adımı attığımız için çok sevindik" dedi.

Son dakika haberi! Erdinç Sözer: Bizim hedefimiz her zaman kazanmak
Son dakika haberi! Erdinç Sözer: Bizim hedefimiz her zaman kazanmak
Son dakika haberi! Erdinç Sözer: Bizim hedefimiz her zaman kazanmak

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Erdinç Sözer: 'Bizim hedefimiz her zaman kazanmak' - Son Dakika Spor


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