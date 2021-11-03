Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler

Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'da Atalanta ile karşılaştı, Lewandowski, kaçırdığı bu penaltıyla kariyerindeki büyülü bir istatistiği bozdu, Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı gibi spor dünyasında yaşanan olaylardan derlenen haberler listesi.

BURAK'IN OLMADIĞI MAÇTA LİLA GALİBİYETİ ALDI

Zeki'nin 90 dakika, Yusuf'un sonradan oyuna dahil olduğu maçta Lille, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Burak'ın olmadığı maçta Lille, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Burak'ın sakatlığından dolayı olmadığı maçta Ikone ve David'in uyumu dikkat çekti. Zeki 90 dakika sahada kaldı, Yusuf 72'de oyuna alındı. İlk Sevilla maçında eleştirilerin hedefine olan Burak, bu kez de yokluğuyla gündem oldu.

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LEWANDOWSKİ YAPTIĞI HATAYLA KARİYERİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Bayern Münih, Benfica'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. Lewandowski hat-trick yaptı, bir de asist katkısı verdi. Fakat Lewa, 45'te penaltı kaçırdı. Bu da kariyerinde gole çeviremediği ilk penaltı oldu.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kullandığı 14 penaltıyı da gole çevirmişti. Kaçırdığı bu penaltıyla kariyerindeki büyülü bir istatistiği bozdu. Lewandowski bunun üzüntüsünü yaşadı.

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MANCHESTER UNİTED, RONALDO'NUN BAŞARISINI KONUŞUYOR

Manchester United, Atalanda karşısında puanı zor kurtardı. Kötü oyunda parlayan isim ise Ronaldo oldu. 2-2 biten maçta golleri Portekizli yıldız kaydetti. Son saniyelerde takımının yüzünü güldürdü. Ronaldo Şampiyonlar Ligi istatistiklerini paramparça etti.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'da Atalanta ile karşılaştı. Atalanta galibiyete çok yakın taraftı ancak Ronaldo'ya takıldı.

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