Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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REDKNAP, OZAN KABAK'A ELEŞTİRİDE BULUNDU

İngiltere'de Norwich forması giyen Ozan Kabak, eleştirilerin hedefi oldu. Eski İngiliz oyuncu Redknapp Ozan için, "Bu çocuk Kendini Zidane sanıyor. Vazgeçmesi lazım. Aptalca hataları bırakmalı" diye konuştu.

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FENERBAHÇE, AYKUT KOCAMAN SESLERİYLE İNLİYOR

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın koltuğu sallantıda. Portekizli hocanın yerine daha önce iki kez takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ın adı geçiyor. Camianın bir kanadının da Kocaman'ı istediği konuşuluyor. Ayrıca sosyal medyada Ersun Yanal'ı isteyenler de var.

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SAKATLANDI SANILAN KALECİYİ ARI SOKMUŞ

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor-Bağbaşı maçında konuk ekibin kalecisi Oğuzhan'ı omzundan arı soktu. Oyuncunun aniden oyunu bırakması sebebiyle ne olduğu anlaşılmadı. Arı soktuğunu ifade eden kaleci için maç durduruldu.

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