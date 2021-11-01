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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

01.11.2021 15:41
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ozan Kabak, eleştirilerin hedefi oldu, Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Son dakika spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

REDKNAP, OZAN KABAK'A ELEŞTİRİDE BULUNDU

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

İngiltere'de Norwich forması giyen Ozan Kabak, eleştirilerin hedefi oldu. Eski İngiliz oyuncu Redknapp Ozan için, "Bu çocuk Kendini Zidane sanıyor. Vazgeçmesi lazım. Aptalca hataları bırakmalı" diye konuştu.

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FENERBAHÇE, AYKUT KOCAMAN SESLERİYLE İNLİYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın koltuğu sallantıda. Portekizli hocanın yerine daha önce iki kez takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ın adı geçiyor. Camianın bir kanadının da Kocaman'ı istediği konuşuluyor. Ayrıca sosyal medyada Ersun Yanal'ı isteyenler de var.

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SAKATLANDI SANILAN KALECİYİ ARI SOKMUŞ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor-Bağbaşı maçında konuk ekibin kalecisi Oğuzhan'ı omzundan arı soktu. Oyuncunun aniden oyunu bırakması sebebiyle ne olduğu anlaşılmadı. Arı soktuğunu ifade eden kaleci için maç durduruldu.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Aykut Kocaman, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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