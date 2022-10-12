Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gündeme gelen transfer yasağı haberleri hakkında açıklamamızdır. Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan 'transfer yasağı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı - Son Dakika

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