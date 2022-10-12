Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı

12.10.2022 16:27
Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı

Son dakika haberlerine göre Süper Lig takımlarından Hatayspor'da gündeme gelen transfer yasağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor'da gündeme gelen transfer yasağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldiği haberlerinin ardından açıklama yapan Hatayspor Kulübü, gerekli ödeme yasal süre içinde yapıldığını belirtti.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gündeme gelen transfer yasağı haberleri hakkında açıklamamızdır. Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan 'transfer yasağı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı - Son Dakika

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