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Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor - Son Dakika

Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor

10.12.2021 11:08

Son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen 3 turnuvadan şampiyonlukla ayrılan paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında 14. basamağa yükselerek 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için büyük bir avantaj yakaladı.

Antalya'da düzenlenen 3 turnuvadan şampiyonlukla ayrılan paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında 14. basamağa yükselerek 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için büyük bir avantaj yakaladı.

Doğuştan bedensel engelli olan 39 yaşındaki Uğur Altınel, 6 yıl kadar oynadığı basketbolu 2018'de bırakarak tenise yöneldi.

Kortlarda elde ettiği başarıyla Quad kategorisinde dünya sıralamasında hızla yükselen Uğur Altınel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılan Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı 2 puan farkla kaçırdı.

Milli sporcu, kasım ve aralık ayları içinde Antalya'da düzenlenen Hülya Avşar Open, Aksa Doğalgaz Open ve Antalya Open turnuvalarında hiç mağlubiyet yaşamadan şampiyon olup dünya sıralamasında 14. basamağa yükselmeyi başardı.

Uğur Altınel, dünya sıralamasında ilk 16'daki sporcuların kota alabildiği 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım yönünde önemli adım atmayı başardı.

"Dünya sıralamasında 14. sıraya yükseldim"

Antalya'da düzenlenen organizasyonların ardından AA muhabirine açıklama yapan Uğur Altınel, Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı 2 puan farkla kaçırdığını belirtti.

Aynı durumun 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da yaşanmaması için bu yıl Antalya'da düzenlenen ilk üç turnuvaya büyük önem verdiklerini dile getiren milli sporcu, şöyle konuştu:

"Arka arkaya düzenlenen 3 turnuvada da şampiyon oldum. Güzel bir duygu. İlkleri yaşıyorum. Tenise başladığımdan beri ilk defa ITF 3 seviyesinde bir turnuvada şampiyon oldum. Dünya sıralamasında da 14. sıraya yükseldim. Eğer bir sonraki turnuvada da şampiyon olursam 13. sıraya yükseleceğim. 2024'te Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları için ilk seneden itibaren dünyada ilk 16'nın içine yerleşerek kota seviyesine ulaştım."

Hedefinin sadece paralimpik oyunlarına katılım olmadığını ifade eden Uğur Altınel, ilk 8'e kadar yükselip grand slam turnuvalarında oynayan ilk Türk paralimpik tenisçi olmak istediğini belirtti.

Milli sporcu Uğur Altınel, tenise başladıktan sonra kısa sayılabilecek bir sürede çok büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, çok çalışma sayesinde bu başarıların geldiğini kaydetti.

Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor
Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor
Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor
Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, dünya sıralamasında hızla yükseliyor - Son Dakika Spor


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