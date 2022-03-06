Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak - Son Dakika
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Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak

06.03.2022 12:38
Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak

Son dakika haberlerine göre Yunusemre Belediyespor, hentbolda atağa kalkarak tamamen altyapı ve yerli oyunculardan oluşan Bölgesel Lig takımı kurdu.

Yunusemre Belediyespor, hentbolda atağa kalkarak tamamen altyapı ve yerli oyunculardan oluşan Bölgesel Lig takımı kurdu.

Yunusemre Belediyespor, Türkiye Hentbol Federasyonunca nisan ayında organize edilmesi beklenen Erkekler Bölgesel Lig müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek. Hazırlıklarına antrenörler Vedat Öcal ve Alper Akay yönetiminde Çok Amaçlı Spor Salonu'nda start veren Mavi-Beyazlı ekipte hedef genç kadroyla başarılı olup 2. lige çıkmak. Takımın antrenmanını ziyaret eden Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, teknik heyete ve sporculara başarılar diledi. Antrenmanda takımla ilgili bilgiler veren Antrenör Vedat Öcal, yerli bir kadro ile lige katılacaklarını söyledi. Bölgesel Lig atılımıyla Manisa'da hentbolun yeniden canlanacağına inandıklarını kaydeden Öcal, "Altyapımızdan yetişen, alt yaş kategorilerinde uzun süredir beraber oynayan çok dinamik bir genç takımımız var. Bu atılım, şehrimiz hentbolunun geleceği için çok anlamlı. Bu nedenle heyecanlı ve mutluyuz. İnşallah Manisa'mızı ligde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Gençlerimize desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - MANİSA

Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak
Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak
Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak
Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak

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Yunusemre, Türkiye, Hentbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak - Son Dakika


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