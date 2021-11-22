Trabzonspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi bir kabus daha yaşandı. Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyacak kaleci Erce Kardeşler ısınmada sakatlandı. Erce'nin sağ arka adalesinde çekme meydana geldi. Erce, gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.
Trabzonspor, Erce'nin yerine kaleyi Arda'nın koruyacağını açıkladı. Bordo-Mavililer'den yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Talihsizliğin böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, maça az bir süre kala sakatlandı - Son Dakika Spor