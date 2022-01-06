Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

Bu belirti varsa dikkat! İşte 3 hastalık; Omicron, Delta ve gripte görülen ortak semptom

19 yıl sonra yine aynı görüntü! ABD "ilgimiz yok" diyor ama kim inanır

Bordo-mavili taraftarlar, Edin Visca'yı görmek için havalimanına akın etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alandaki karşılamanın ardından 31 yaşındaki oyuncu, kulüp binasına hareket etti.

18 NUMARAYI GİYECEK

Visca'nın yeni takımında giyeceği formanın numarası da belli oldu. Tecrübeli oyuncu, 18 numaralı formayı sırtına geçirecek.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi, Edin Visca için Başakşehir'e 4.3 milyon euro ödeyecek. 3.5 yıllık anlaşma sağlanan yıldız oyuncu, 2021-2022 sezonunda 750 bin euro, kalan senelerde ise 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.