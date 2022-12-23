TFF'den Kayserispor'a puan silme cezası! 1. ve 2. Lig takımlarına da ceza verildi

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan Kayserispor'a ve 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi. 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor'a verilen sürelerde eksiklerini tamamlamaması nedeniyle 3 puan cezası aldı.

YÜZDE 26 AŞILIRSA 3 PUAN SİLME CEZASI

TFF'nin yayınladığı Kulüp Lisans ve Financial Fair Play Talimatı'na göretakım harcama limiti yüzde 5 aşılırsa ihtar, yüzde 6-10 oranında aşılırsa kadro sınırlaması, yüzde 11-15 oranında aşılırsa transfer yasağı cezası veriliyor. Limitler yüzde 16-20 oranında aşılırsa 1, yüzde 21 -25 aşılırsa 2, yüzde 26'nın üzerinde aşılması durumunda 3 puan silme cezası veriliyor. Puan silmenin yanı sıra ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanabiliyor.

KAYSERİSPOR LİSANS ALAMAMIŞTI

TFF'den lisans alamayan Kayserispor'da Berna Gözbaşı görevini Ali Çamlı'ya devretmişti. Öte yandan Süper Lig'den başka takımların da topun ağzında olduğu ifade ediliyor.

TFF'nin üç puan silme cezası verdiği kulüpler:

Süper Lig: Kayserispor

1. Lig: Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor

2. Lig: Bayburt Özel İdare Spor, Balıkesirspor, Menemen FK, Serik Belediyespor ve Somaspor